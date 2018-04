Eskalation in Oberhausen: Mann (21) rastet aus und verletzt 4 Polizisten

Polizisten bei Einsatz in Oberhausen verletzt: In den Abendstunden des Donnerstags (5. April 2018) ist es zu einem Polizeieinsatz mit insgesamt vier Verletzten gekommen. Gegen 22.55 Uhr waren Beamte alarmiert worden, da es in einem Wohnhaus der Daimlerstraße zu Streitigkeiten gekommen war. Ein 21-jähriger Mann stritt mit seinen Großeltern.



Eintreffende Polizisten trafen den Mann im Hausflur und sprachen ihn auf die Situation an. Der 21-Jährige reagierte äußerst aggressiv. Anschließend griff er einen 37-jährigen Polizisten an. Es kam zum Gemenge. Der Mann wehrte sich derart, dass die Polizisten Verstärkung anforderten.



21-Jähriger verletzt vier Polizisten

Mit Hilfe mehrerer Beamte konnte der Mann gefesselt werden. Er wurde festgenommen. Ingesamt wurden durch die Aktion vier Polizisten verletzt. Der 37-jährige Polizist und seine 25-jährige Kollegin wurden anschließend in einem Oberhausener Krankenhausambulant versorgt. Die beiden mussten den Dienst anschließend abbrechen. Eine 23-jährige Beamten sowie ihr 30-jähriger Kollege wurden ebenfalls ambulant behandelt, konnten jedoch weiter arbeiten.



Beim 21-Jährigen wurde eine Blutprobe angeordnet. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Er war wohl auf Drogen.