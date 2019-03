Oberhausen: Feuerwehrleute sind bei einem ausgebrannten Karnevalswagen im Einsatz. Kurz vor Beginn eines Zuges ist in Oberhausen war ein Karnevalswagen in Brand geraten. Sechs Menschen wurden bei dem Brand im Stadtteil Osterfeld am Samstag verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Foto: --/Feuerwehr Oberhausen/dpa

+3 Bilder