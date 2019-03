Tödlicher Unfall am Ettaler Berg: In den Morgenstunden des Samstags (16. März 2019) ist es auf der B23 am Ettaler Berg in Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die örtliche Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 2 Uhr in der Nacht.

Auto prallt gegen Baum: 16-Jähriger stirbt bei Unfall

Laut Polizei kam ein mit drei jungen Männern besetztes Auto in einer Linkskurve von der Straße ab. Der Wagen fuhr anschließend durch das angrenzende Dickicht und prallte schließlich gegen ein Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in zwei Teile gerissen. Dabei erlitt der 16-Jährige tödliche Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag. Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

Die Bundesstraße 23 bei Oberau war bis in den Samstagmorgen teils komplett gesperrt. Die Polizei Garmisch-Partenkirchen führt die Ermittlungen in diesem Fall. Um die Ursache des Unfalls zu klären, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: In einer WhatsApp-Gruppe von Polizisten soll es zu rassistischen, antisemitischen und frauenfeindlichen Kommentaren gekommen sein. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Beamten. Sechs Polizisten wurde in folge dessen suspendiert.