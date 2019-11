Am Montag (11. November 2019) führten Polizeibeamte in Balve in Nordrhein-Westfalen eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Mit 61 Stundenkilometern geblitzt: Mutter mit Buggy zu schnell unterwegs

265 Mal löste die Radarfalle aus, weil die Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilte, war auf einem Blitzerfoto auch eine Fußgängerin zu sehen. Die Frau ging mit ihrem Buggy auf dem Gehweg und tappte in die Fotofalle - mit gemessenen 61 Stundenkilometern.