NRW: 14-jähriges Mädchen (14) aus Moers vermisst: Wo ist Sylina?

14-Jährige Sylina Ridder aus Moers vermisst: Die Polizei sucht nach der 14-jährigen Sylina Ridder. Das Mädchen aus Moers in Nordrhein-Westfalen wird seit Donnerstag (05. April 2018) vermisst. S



Laut Angaben der Polizei wurde das Mädchen letztmalig durch Angehörige gegen 12.00 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen. Seitdem ist sie spurlos verschwunden.



Sylina wird wie folgt beschrieben: 160 Zentimeter groß, braune lange Haare, bekleidet war sie mit schwarzer Lederjacke, schwarzer Leggins der Marke Adidas mit weißen Streifen und schwarzen Schuhe der Marke Puma mit brauner Sohle.



Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verbleib der 14-jährigen Sylina machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 - 9340.