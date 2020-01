Nach einem tödlichen Unfall mit einem Tesla in Schleswig-Holstein soll ein Gutachter der Staatsanwaltschaft die Ursachen klären. Am Dienstagmittag (21.01) war eine 70-Jährige mit ihrem Tesla in den Eingang eines Baumarktes in Nortorf (Rendsburg-Eckernförde) gefahren. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar, teilte die Polizei mit.

Tödlicher Unfall in Nortorf: 76-Jährige von Tesla überfahren

Durch den Aufprall zersplitterte eine Tür, ein Container mit Blumen wurde in den Vorraum verschoben und gestapelte Briketts und andere Waren stürzten um. Zwei Kunden wurden von Briketts an den Beinen getroffen, blieben aber weitgehend unverletzt.