Nordrhein-Westfalen: Achtjähriger baut mit kleinem Bruder (5) Autounfall

Am Montagabend (14. Oktober) um 23.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei, da Minderjährige einen Autounfall gebaut haben sollen.

Achtjähriger baut Autounfall: Kleiner Bruder saß am Beifahrersitz

Als die Polizisten an der Unfallstelle in Hagen ankamen, trafen sie auf einen achtjährigen Jungen und seinen kleinen fünfjährigen Bruder. Laut Polizei hatten sich die Beiden aus der Wohnung geschlichen und das Auto der Eltern in die nächste Straße und dort gegen einen geparkten Anhänger gefahren. Der schob sich dann auf ein geparktes Auto.