Kurios

Männer werfen Möbel von Balkon und gießen Benzin darauf: Polizei und Feuerwehr rücken an

In Nordhausen in Thüringen haben zwei Männer am Donnerstagnachmittag (23. Mai) während einer Wohnungssanierung Möbel von einem Balkon geworfen. Mit Benzin wollten sie diese anzünden und lösten damit einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus.