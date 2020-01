Ein nur sieben Monate alter Junge ist in Russland erfroren. Seine Mutter hatte den Kinderwagen auf dem Balkon ihrer Wohnung abgestellt, teilten die Behörden am Montag (6. Januar 2020) mit.

Zum Einschlafen au f den Balkon abgestellt?

Lokalen Medienberichten zufolge brachte die Mutter in der Stadt Nikolajewsk am Amur ihr Kind an die frische Luft, damit es besser schläft. Nach fünf Stunden habe sie festgestellt, dass der Junge nicht mehr lebe. Den Angaben nach ist er an Unterkühlung gestorben.