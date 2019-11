Niederlande: Frau greift Polizisten mit Messer und Hammer an - und wird erschossen

Tödliche Treffer: Polizei schießt auf Frau in den Niederlanden - 48-Jährige stirbt. In Holland haben Polizisten eine Frau niedergeschossen. Diese verstarb kurz darauf, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet.

Holland: Frau greift Polizisten an - Beamte erschießen 48-Jährige

Die 48-Jährige sei in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag (14. November 2019) mit. Zu dem Schusswaffeneinsatz am Vortag in der Stadt Alkmaar (Provinz Nordholland) sei eine Ermittlung angeordnet worden.