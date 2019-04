Schwerer Unfall in der Oberpfalz - Frau auf offener Straße reanimiert: Am Samstagmittag (13. April 2019) ist es in Neutraubling (Oberpfalz) zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Informationen der Polizei, geriet eine 69-jährige Autofahrerin dabei gegen 12.25 Uhr in den Gegenverkehr: Dabei kollidierte sie mit dem entgegen kommenden Wagen eines 33-Jährigen.

Unfall in Neutraubling: Reanimation auf der Straße

Ihr Leben hat die Autofahrerin womöglich einer Ersthelferin zu verdanken: Die Frau bemerkte sofort, dass die Autofahrerin keinen Puls mehr hatte und leistete erste Hilfe. Alarmierte Polizisten reanimierten sie schließlich mit einem Defibrillator und betreuten sie, bis der Notarzt eintraf.

Die Polizei vermutet gesundheitliche Probleme der 69-Jährigen, als Grund für die Kollision im Gegenverkehr.

Auf der Rückbank des Wagens saß der neunjährige Enkel, der leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Neunjährige von einer Ersthelferin betreut. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden von 10.000 Euro.

