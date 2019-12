Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Oberpfalz hat ein Unbekannter mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft gefeuert. Zuvor hatten mehrere Männer einen 17-Jährigen mit Fäusten geschlagen und ihn mit Füßen traktiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Neumarkter Disco: Schütze flüchtet nach Schüssen