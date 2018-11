Neumarkt in der Oberpfalz vor 9 Stunden

Angeblicher Porno

Neumarkt: Seniorin mit Sexvideo erpresst

In Neumarkt in der Oberpfalz ist eine 70-Jähriger per E-Mail erpresst worden: Unbekannte wollten Geld auf ein Bitcoinkonto, sonst würden sie einen Privatporno mit der Seniorin veröffentlichen.