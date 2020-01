Neualbenreuth vor 1 Stunde

Feuer

300 Schweine verenden in Feuer - Stall brennt komplett nieder

Bei einem furchtbaren Brand verendeten in der Nacht auf Freitag rund 300 Schweine in einem Stall. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Stall bereits in Vollbrand. Der Schaden ist enorm.