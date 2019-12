Nach Unfall: Schwer verletzter 23-Jähriger bricht auf Suche nach Handynetz zusammen

Der Mann aus dem Kreis Oberallgäu war zuvor in einer Linkskurve zwischen der Landesgrenze und Schloss Linderhof mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Notruf absetzen - in den meisten Fällen klappt es auch ohne Empfang

Wer in Deutschland einen Notruf über die 112 absetzen will, kann das in den meisten Fällen auch ohne Empfang. Wählt man die 112 wählt das Smartphone automatisch eines der drei Mobilfunknetze - Telekom, Vodafone, O2 - an, das vor Ort am stärksten ist. Nur in einem totalen Funkloch ist das nicht möglich, berichtet etwa chip.de. Bei der 110 ist das hingegen nicht möglich. dpa/ak