Bad Schwalbach vor 57 Minuten

Einsturz

Nach Unfall: Bushäuschen-Einsturz fordert Todesopfer und Schwerverletzte

Beim Einsturz eines Bushäuschens nach einem Unfall ist ein Mann in Bad Schwalbach (Hessen) am Mittwoch tödlich verletzt worden. Eine 45 Jahre alte Frau, die mit ihm auf den Bus gewartet habe, sei schwer verletzt gerettet worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit.