Nach Unfall: Autofahrer lässt blinde Frau und ihren Hund verletzt im Graben liegen

Autofahrer erfasst Frau mit Blindenhund und lässt sie verletzt im Graben liegen. Wie mehrere Medien berichteten, wurden eine blinde Frau und ihr Blindenführhund auf einem Feldweg zwischen Kesternich und Simmerath (Nordrhein-Westfalen) von einem Wagen erfasst. Der Fahrer floh mit seinem Fahrzeug anschließend vom Unfallort und ließ die verletzte Frau und den Hund im Straßengraben zurück.

Unbekannter fährt Frau mit Blindenhund an und flieht

Laut Aachener Zeitung ereignete sich der Unfall am vergangenen Samstag (14. Dezember 2019). Die Familie der Blinden machte den Vorfall anschließend via Facebook öffentlich: "Meine kleine Schwester ist um ca. 15.30 Uhr von einem Auto angefahren worden. Dieser Autofahrer hat Fahrerflucht begannen und hat sie einfach im Graben liegen lassen, samt Blindenführhund. Nun liegt die Schwerverletzte im Krankenhaus", schreibt die Schwester des Unfallopfers in dem sozialen Netzwerk.