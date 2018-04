Nach Streit mit Ehefrau: Mann klettert auf Baum und muss dann mit Drehleiter gerettet werden

Mann muss mit Drehleiter von Baum gerettet werden



mit dpa



Ein Ehestreit löste am Freitagabend einen kuriosen Polizei- und Feuerwehreinsatz in Wörth am Rhein aus. Wie die Polizei erklärt, kletterte ein 47-jähriger Mann aufgrund des Streits auf einen Baum.Bis auf 15 Meter Höhe kletterte der Mann und ließ sich auch von den eingetroffenen Polizeibeamten nicht zum Herunterkommen bewegen. Gut zwei Stunden harrte er im Wipfel aus - erst dann gelang es den Beamten durch gutes Zureden, den Mann zum Abstieg zu bewegen.Allerdings verließen ihn dann nach nur drei Metern die Kräfte: In einer Höhe von 12 Metern steckte er dann fest. Polizei und Feuerwehr mussten ihn im Korb einer Drehleiter auf den Boden zurückholen.Anschließend sei der erschöpfte 47-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Seine Ehefrau habe sich so aufgeregt, dass sie den Ort des Geschehens noch während des Rettungseinsatzes verließ. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert.