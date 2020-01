Nach einem missglückten Überholmanöver hat ein unbekannter Autofahrer in Auhausen (Landkreis Donau-Ries) einen Mann geohrfeigt. Beide hatten mit ihren Wagen zuvor vergeblich versucht, auf einer Landstraße einen Lastwagen zu überholen.

"Mitten in Auhausen bremste der Unbekannte plötzlich, stieg aus, riss die Tür des anderen Autos auf und verpasste dem 75-Jährigen eine Watschn", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Danach flüchtete der Unbekannte zunächst. Überholen klappt nicht: Autofahrer reißt Tür auf und ohrfeigt 75-Jährigen Laut Polizeibericht handelte es sich bei dem Angreifer um denjenigen Autofahrer, der direkt hinter dem Lkw und vor dem Auto des 75-Jährigen fuhr. Warum das Überholmanöver abgebrochen wurde, müsse laut Polizei noch ermittelt werden. Der Senior erstattete nach dem Vorfall am Freitag Anzeige. "Wir haben den Verdächtigen noch nicht aber wir kriegen ihn noch", teilte der Polizeisprecher mit. Das Kennzeichen sei bekannt.