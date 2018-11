Nach Ladendiebstahl: Frau (22) schwingt sich auf Pferd und reitet einfach davon

Kein gewöhnliches Fluchtauto nutzte eine 22-Jährige aus Nordrhein-Westfalen nach einem Ladendiebstahl. Stattdessen flüchtete sie zu Ross - und das gleich zweimal hintereinander.

Nach Angaben der Polizei hatte die junge Frau am Mittwoch aus einem Geschäft in Wesel am Niederrhein einen Kopfhörer mitgehen lassen, ohne diesen vorher bezahlt zu haben. Als der Alarm der Diebstahlsicherung losging, stieg die 22-Jährige vor dem Geschäft auf ihr Pferd und ritt einfach davon. Mitarbeiterinnen des Geschäfts hatten noch versucht, sie zu verfolgen.

Mehr kuriose Meldungen: Einfach im Bus sitzen geblieben - Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Sechsjährigem

Polizisten wollten die Frau dann zum Reitstall begleiten, um dort ihre Personalien festzustellen. Die Diebin ritt den Beamten jedoch über ein Feld davon. In dem angegebenen Stall traf die Polizei sie nicht an - und bekannt war die junge Frau dort auch nicht. Ermittlungen führten schließlich zu einem anderen Stall. Dessen Besitzer kannte die Frau, die auffällige Piercings hat.