Nach "Christbaumloben": Völlig betrunkene Frau läuft gegen Auto und stürzt schwer

Loben, bis der Arzt kommt: Im schwäbischen Memmingen war eine 42-jährige Frau nach dem Weihnachtsbrauch "Christbaumloben" so betrunken, dass sie vom Rettungsdienst versorgt werden musste.

Auf Nachhauseweg vom Christbaumloben: Frau stürzt und wird bewusstlos

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau in der Nacht zum Mittwoch nach dem ausgiebigen Lob des Christbaums eines Nachbarn mit einer Freundin nach Hause gehen, als sie auf dem Weg das Gleichgewicht verlor und gegen ein parkendes Auto stürzte. Bei dem Aufprall verletzte sich die Betrunkene so stark, dass sie bewusstlos wurde. Ihre Begleitung rief den Rettungsdienst, der die stark alkoholisierte Frau - laut Polizei kam die 42-Jährige auf einen Wert von mehr als 2 Promille - vor Ort versorgen konnte. An dem Auto entstand kein Schaden.

Was ist "Christbaumloben"?

Das "Christbaumloben" ist ein Brauch, der vor allem im bayerischen Teil Schwabens und in Baden-Württemberg praktiziert wird. Im Fokus der Tradition steht das übertriebene Loben der Christbäume von Familienmitgliedern und Bekannten, wobei jedes Lob mit Hochprozentigem honoriert wird.