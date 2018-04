Mysteriöses Verbrechen: Blutverschmiertes Auto, Benzin und Kleidung - wo ist das Opfer?

Auf dem Parkplatz eines Logistikunternehmens in osthessischen Friedewald haben Firmenmitarbeiter am Dienstagmorgen ein kaputtes, blutverschmiertes Auto entdeckt.



Auto blutverschmiert

Das Auto war im gesamten Außenbereich blutverschmiert - Glasdach und Scheiben der Fahrerseite eingeschlagen. Laut Polizei waren außerdem Windschutzscheibe und Motorhaube des Fahrzeugs massiv beschädigt. Vor dem Auto befand sich eine Blutlache.



Im Inneren des Autos wurde offensichtlich Benzin ausgeschüttet und angezündet. Dadurch waren leichte Brandbeschädigungen zu erkennen. Aus noch unbekannten Gründen muss das Feuer laut Polizei ausgegangen sein. Neben dem Auto wurde Bekleidung einer männlichen Person gefunden.



Spuren lassen Kapitaldelikt vermuten

Die Kriminalpolizei hat aufgrund des Spurenbildes am Tatort Anhaltspunkte für ein Kapitaldelikt. Zumindest werden massive Verletzungen eines Menschen vermutet.



Der Halter des besagten Autos, ein 33-Jähriger, arbeitet schon seit längerer Zeit als Fahrer in dem Logistikunternehmen. Er erschien am Dienstagmorgen nicht zur Arbeit.



Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat das umliegende Gelände um den möglichen Tatort abgesucht - dabei wurden auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer der Rettungsstaffel Ostehessen eingesetzt.



Die Kripo Bad Hersfeld sucht weiterhin nach Zeugen für die Tat und fragt: "Wer hat am Dienstagmorgen zwischen 03.50 und 08.10 Uhr verdächtige Beobachtungen, wie Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebietes von Friedewald, gemacht?" Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06621/932-0 entgegen.