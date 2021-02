Bei eisigen Temperaturen hat eine junge Frau ihr neugeborenes Baby im Freien ausgesetzt. Anschließend rief die Frau, deren Alter die Polizei mit Mitte 20 angibt, selbst die Polizei. Am Telefon belog die Frau die Polizisten und gab an, sie hätte das Neugeborene in der Nähe eines Campingplatzes gefunden.

Gegen 20 Uhr rief die Frau am Montagabend (8. Februar 2021) die Polizei und erzählte, dass sie in Brandenburg an der Havel ein Baby gefunden hätte, welches offenbar erst kurz zuvor entbunden wurde. Die Außentemperatur lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa minus 10 Grad. Umgehend machten sich Polizei und Rettungsdienst auf den Weg.

Frau lügt Polizei an - sie ist die Mutter

Bei der Befragung der jungen Frau ergab sich nach Polizeiangaben der Verdacht, dass es sich bei der Frau selbst um die Kindsmutter handeln könnte. Im weiteren Verlauf gab die Frau das auch zu und erklärte, dass sie das Kind selbst entbunden habe. Dass die junge Frau das Baby im Freien gefunden hat, war erfunden.

Die Frau und der Säugling wurden schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Das Baby war am Leben, aber stark unterkühlt. Am Dienstag sagte eine Sprecherin der Klinikums Brandenburg: "Es ist aufgewärmt und es geht im gut." Der Zustand des Kindes sei stabil. Zum Gesundheitszustand der Mutter machte das Klinikum keine Angaben.

Die Polizei nahm noch am Montagabend die Ermittlungen auf und suchte die Gegend auch mit einem Fährtenhund ab. Zu möglichen Straftatbeständen machten die Ermittler bisher keine Angaben.