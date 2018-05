Münster: Frau (84) bringt Müll runter - plötzlich steht Einbrecher in der Wohnung

Einbrecher steht plötzlich in Wohnung der Rentnerin: In Münster (Nordrhein-Westfalen) ist am Mittwoch (9. Mai 2018) ein Mann in die Wohnung einer Rentnerin eingebrochen. Die 84-Jährige war auf dem Weg den Müll raus zu bringen, einem Mann im Treppenhaus begegnet. Die Wohnungstür hatte sie zuvor ins Schloss gezogen. Als sie in die Wohnung im Hoffmann-von-Fallersleben-Weg zurück kam, stand der Einbrecher plötzlich in ihrer Wohnung.



Polizei bittet um Hinweise

Als der Mann die 84-jährige Rentnerin bemerkte, ergriff er die Flucht. Er hatte Schmuck und Bargeld eingesteckt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter. Er wird wie folgt beschrieben:

- zwischen 25 und 30 Jahre alt

- circa 170 cm groß

- braun gebrannt

- schlanke Figur

- Glatze

- trug einen blau-grauen Arbeitsanzug