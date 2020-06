München vor 1 Stunde

Straftat

München: Tödliches Gift in Getränkeflaschen in Supermärkten - Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

In zwei Münchner Supermärkten wurde Lösungsmittel in tödlicher Dosis in Getränkeflaschen gefunden. Die Hintergründe der Taten sind bisher unbekannt - die Polizei ermittelt nun wegen Mordes.