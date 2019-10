München vor 1 Stunde

War es Horror-Clown?

Mann mit Clownsmaske randaliert am Flughafen und greift nach Maschinenpistole

War es der erste Zwischenfall mit einem Horror-Clown in diesem Jahr? Das was sich am Freitag am Münchner Flughafen abgespielt hat, klingt jedenfalls stark danach. Ein Mann, der mit einer Clownsmaske maskiert war, bedrohte Reisende und Polizisten - dann griff er nach einer Maschinenpistole.