München: Frau (31) mit Messer bedroht und überfallen - Täter auf der Flucht

Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine Frau in der Münchner Innenstadt fehlt vom Täter jede Spur. Das gab die Polizei am Mittwoch (28. November 2018) bekannt. Die 31-Jährige wurde am Dienstagabend in der Nähe des Rosenheimer Platzes von einem Unbekannten überfallen und mit einem Messer schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter floh mit dem Bargeld und der EC-Karte der Frau. Eine Mordkommission ermittelt.

München: Frau mit Messer bedroht

Die Münchner Polizei reagierte am Dienstagabend mit einem großangelegten Polizeieinsatz. Dafür wurde unter anderem der S-Bahnhof "Rosenheimer Platz" gesperrt. red/dpa