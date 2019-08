München vor 55 Minuten

Parken kurios

München: Ehepaar verwechselt U-Bahn-Eingang mit Parkhaus

Ein Ehepaar aus Frankreich ist auf der Suche nach einem Parkplatz in München in eine festgefahrene Situation geraten. Eigentlich wollten die beiden in ein Parkhaus, fuhren mit dem Auto aber in eine U-Bahn-Station.