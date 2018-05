München: Busfahrer (69) begrapscht Mädchen (6) auf Weg zum Kindergarten

Busfahrer missbraucht Mädchen (6): In München wurde eine Sechsjährige seit Februar 2018 regelmäßig von einem Busfahrer begrapscht. Das örtliche Polizeipräsidium gab am Donnerstag (10. Mai 2018) bekannt, dass ein 69-jähriger Busfahrer das Mädchen auf dem Weg zum Kindergarten immer wieder am Oberschenkel und Genitalbereich berührt habe.



Der Fall fiel auf, da das Mädchen plötzlich nicht mehr mit dem Privatbus vom Wohnort im Landkreis München zum Kindergarten fahren wollte. Erst im Mai 2018 offenbarte sich der Grund. Die Sechsjährige erzählte es ihrer Mutter.



Der 69-Jährige wurde mittlerweile aus dem Dienst entfernt. Einen Haftbefehl beantragte die Staatsanwaltschaft jedoch nicht.