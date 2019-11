Tragischer Raserunfall in München: Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 34-jähriger Autofahrer ein Mann mehrere rote Ampeln überfahren und zwei Jugendliche gerammt. Dabei starb ein 14-Jähriger .

Der Unfallfahrer flüchtete zunächst von der Unglücksstelle, wurde aber wenig später gefasst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch in Franken ist es in den vergangenen Tagen zu tödlichen Unfällen gekommen: In der Fränkischen Schweiz starb ein 38-jähriger Autofahrer, als er in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem anderen Wagen kollidierte.Bei einem Unfall auf der A9 mit zwei Toten waren sogar die Ersthelfer fassungslos - weil etliche Autos einfach vorbei fuhren.

Tödlicher Unfall: Raser flieht vor Polizei und prallt in Jugendliche

Der Autofahrer (34) aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen war am Freitag kurz vor Mitternacht einer Polizeistreife aufgefallen, als er verbotenerweise mit seinem BMW wendete. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, flüchtete dieser so schnell, dass ihn die Streifenbesatzung aus den Augen verlor und Verstärkung rief.

Der 34-Jährige flüchtete - auf der falschen Fahrbahnseite fahrend - weiter und missachtete dabei mehrere rote Ampeln. An einer Kreuzung in der Aindorferstraße stieß er mit den beiden Jugendlichen zusammen. Sie waren mit weiteren Jugendlichen in einer kleinen Gruppe unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach zeigte die Fußgängerampel grün, sagte ein Polizeisprecher