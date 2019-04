Messerstiche in Münchner Hostel - zwei Menschen schwer verletzt: In München ist am Abend des Ostermontages (22. April 2019) die Lage in einem Hostel eskaliert. Wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet, wurden dabei zwei Menschen schwer durch Messerstiche verletzt.

München: Messerattacke in Hostel

Eine Polizeisprecherin sagte noch am Abend: "Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen." Mehrere Hostelgäste waren laut Polizei am Abend in einen Streit geraten. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an. Die zwei Verletzten wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zur Hintergrund der Tat könne die Polizei noch keine Angaben machen, hieß es von Seiten der Beamten. Die Ermittlungen dauern an.

