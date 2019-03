Mann droht in München mit Anschlag: In der bayerischen Landeshauptstadt ist es am Samstagvormittag zu einem Zwischenfall gekommen. Am Odeonsplatz stürmte ein Mann gegen 10.30 Uhr auf eine Bühne und drohte mit einem Anschlag. Der 40-Jährige rief dabei "Ich bin Anis Amri. Und ich mache es wie in Berlin". Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung.

München: Mann (40) droht mit terroristischem Anschlag

Nach seiner Drohung, flüchtete der Mann. Die Münchner Polizei konnte ihn jedoch in unmittelbarer Nähe des Odeonsplatzes fassen. Laut den Behörden trug er keine gefährlichen Gegenstände bei sich. Für die Bevölkerung habe keinerlei Gefahr bestanden, erklärten die Polizeikräfte am Samstag.

Der 40-jährige Mann wurde mittlerweile in eine Klinik gebracht.

Erst kürzlich wurde ein Polizei-Skandal öffentlich:Zahlreiche Beamte sollen in einer WhatsApp-Gruppe frauenfeindliche, antisemitische und rassistische Inhalte ausgetauscht haben. Mittlerweile gab es Suspendierungen.