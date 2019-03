München/Bayern: Mädchen (5) mitten in der Nacht verschwunden - Großfahndung

Großfahndung nach fünfjährigem Mädchen: In München hat die örtliche Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. März 2019) nach einer Fünfjährigen gesucht. Die 30-jährige Mutter hatte das Mädchen gegen Mitternacht für zwei Stunden alleine in der Wohnung gelassen. Als sie zurückkehrte, fehlte vom Kind jegliche Spur. Die Mutter alarmierte die Polizei.

München: Mädchen (5) vermisst - Hubschrauber kreist über München

An der Fahndung waren laut den Behörden ein Polizeihubschrauber, mehrere Streifenbesatzungen und eine Diensthundestaffel beteiligt. Nachdem die Beamten die Wohnung abgesucht hatten, konnte ein Zettel mit einer Notiz gefunden werden. Darauf stand, dass das Kind bei der Nachbarin sei. Diese hatte das Mädchen weinen gehört und es bei sich aufgenommen. Gegen 02.30 Uhr konnten sich Mutter und Tochter wieder in die Arme schließen.

Gegen die Mutter steht eine mögliche Verletzung der Aufsichtspflicht im Raum.