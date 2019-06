Elfjähriges Mädchen in München (Bayern) vergewaltigt

Täter auf der Flucht

Mann trug bei Tat Wolfsmaske

Mann vergewaltigt Mädchen (11) in München:

Vergewaltigung in München schockiert: Täter mit Wolfsmaske auf der Flucht

Am Montagnachmittag (25. Juni 2019) wurde in der bayerischen Landeshauptstadt München ein elfjähriges Mädchen brutal in einem Park vergewaltigt. Der Täter missbrauchte die Elfjährige gegen 16.30 Uhr in der Parkanlage an der "Ansiedlung": Der Unbekannte stand plötzlich hinter ihr, drückte sie brutal zu Boden, verdeckte ihr Gesicht mit einer Jacke und vergewaltigte sie. Wie die örtliche Polizei berichtet, soll der Mann anschließend gedroht haben, das Mädchen und ihre Familie umzubringen, falls sie Hilfe hole. "Ich weiß, wo du wohnst" wird der Täter von Seiten der Polizei zitiert.

Die Elfjährige erzählte ihrer Mutter davon. Umgehend wurde die Polizei in München alarmiert. Seitdem wird nach dem unbekannten Mann gefahndet. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt:

männlich

circa 185 cm groß

trug bei der Tat eine "wolfsähnliche Maske"

seiner Stimme zufolge, mittleren Alters braune Haare unter der Maske

trug ein graues T-Shirt, eine dunkle Hose und dunkle Sneakers trug Latexhandschuhe

sprach akzentfreies Deutsch

Der Tatort liegt in der Nähe einer Grundschule. Eine Sonderkommission ermittelt in diesem Fall.Die Elfjährige befindet sich in psychiatrischer Behandlung. Sie ist von der Vergewaltigung traumatisiert. Aktuell ist unklar, ob sie (11) ein zufälliges Opfer war oder ob die Tat geplant war. Die Polizei untersucht DNA-Spuren an der Kleidung der Elfjährigen und hofft auf weitere Erkenntnisse.