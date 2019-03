München/Bayern: Hilfsloser Liverpool-Fan irrt ohne Hose durch München

Liverpool-Fan irrt ohne Hose durch München: Am Mittwochmorgen (13. März 2019) wurde in München ein halbnackter Mann auf der Suche nach seinem Hotel aufgegriffen. Passanten bemerkten den "leichtbekleideten" Mann an der Fußgängerampel. Er war mit einer Jacke, einer Unterhose und Schuhen bekleidet.

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, hatte der Mann am Vorabend "ein oder zwei Bier". In einer Münchner Gaststätte habe er seine Mitreisenden verloren. An der Ampel geriet er an eine Frau, die bei der Feuerwehr arbeitet. Sie brachte ihn zum Hotel zurück.

Die Münchner Polizei empfahl dem Mann, sich zum Champions-League der Münchner Bayern gegen den FC Liverpool etwas wärmer anzuziehen.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Ramponierter Ruf der Bundesliga - FC Bayern will ihn gegen Liverpool retten.