München vor 2 Stunden

Prozess

München/Bayern: Gift in Kartoffelsalat gemischt - Frau (74) wegen versuchten Mordes an Ehemann (81) vor Gericht

Weil die Ehe in Brüchen lag und sie unbedingt an das Erbe wollte, hat eine Frau (74) ihrem Mann (81) offenbar Frostschutzmittel in den Kartoffelsalat gemischt. Zuvor soll die Frau im Internet nach möglichen Tötungsarten gesucht und sogar eine Liste erstellt haben.