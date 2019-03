16-Jährige stirbt in der Badewanne: Ein 16-jähriges Mädchen ist in München ums Leben gekommen. Laut Informationen der örtlichen Polizei saß sie in der Badewanne und starb an einem Stromschlag. Demnach steckte das Ladekabel in der Steckdose und sei aus bisher unbekannten Gründen ins Wasser geraten. Sie hatte mit ihrem Handy Musik gehört und es zeitgleich geladen. Dies teilten die Behörden am Mittwoch (20. März 2019) mit. Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

Ihre Eltern fanden sie bewusstlos im Badezimmer. Sie reanimierten sie sofort. Laut Polizei wurde sie umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an.

