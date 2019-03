Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen bayerische Polizeibeamte.

Im Raum steht der Verdacht eines Sexualdelikts.

Zudem wird wegen antisemitischem Videomaterial in Chatgruppen ermittelt.

Die Ermittlungen könnten sich zu einem Skandal für die bayerische Polizei ausweiten.

Polizei-Skandal in Bayern? Alles beginnt mit einem Lokalbesuch

Die Staatsanwaltschaft München II sowie das Polizeipräsidium München ermittelt gegen mehrere Polizisten. Dabei stehen mehrere Verdachte im Raum. Im Fokus der Ermittlungen steht ein privater Lokalbesuch mehrerer Polizisten im Landkreis Miesbach (bei München).

In diesem Lokal soll es zu einer Sexualstraftat gekommen sein. In Folge dieses Verdachts wurde das Privathandy eines Polizeibeamten ausgewertet. Darauf fanden die Ermittler mehrere Inhalte, die eine "straf- bzw. dienstrechtliche Bewertung erfordern", so das Polizeipräsidium. Demnach soll der Mann in einem Gruppenchat mit aktiven und teils ehemaligen Polizisten zwei YouTube-Videos mit antisemitischem Hintergrund verbreitet haben. Laut Deutscher-Presse-Agentur sollen in der Chatgruppe mehrere Dutzend Beamte sein. Zudem fanden die Ermittler ein Foto einer Hakenkreuz-Schmiererei aus der Landeshauptstadt.

München: Fünf weitere Polizisten im Fokus - strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet

Seit Februar 2019 wird nun auch gegen vier Polizisten des Unterstützungskommandos (USK) München strafrechtlich ermittelt. Alle betroffenen Beamten wurden mittlerweile suspendiert. Zudem wurde ein Polizist des Präsidiums Oberbayern Süd suspendiert.

Zusätzliche acht Polizeibeamte sowie ein SEK-Beamter wurden aus ihren Einheiten entfernt. Dies wurde mit ihren Äußerungen in der Chatgruppe begründet. Die neun Beamten verrichten ihren Dienst seit Anfang März auf anderen Dienststellen, die außerhalb geschlossener Einheiten arbeiten.

Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, sollen die kritischen Äußerungen antisemitischer, rassistischer und frauenfeindlicher Natur sein. Zudem soll es sich um den Messengerdienst WhatsApp handeln, in welchem geschrieben wurde.

Polizeipräsident äußert sich: "Völlig inakzeptabel und ansehensschädigend"

Mittlerweile hat Polizeipräsident Hubertus Andrä Stellung zum möglichen Skandal bezogen: "Ich bin tatsächlich und wirklich erschüttert." Er kann und werde dieses Verhalten nicht akzeptieren, es schädige das Ansehen der Münchner Polizei, so Ändra via Twitter.

Man werde konsequent handeln und überprüfen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind, so der Polizeipräsident.

Mittlerweile gibt es auch erste Reaktionen aus der Politik. Katharina Schulze, Vorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag äußerte sich beispielsweise auf Twitter:

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nannte das Verhalten am Freitagnachmittag inakzeptabel, bestürzend, unwürdig und unsäglich, wie die dpa berichtet.

