Findelkind an Neujahr in München entdeckt. Säugling lag in Babyschale. In einem Hinterhof im Münchner Stadtteil Schwabing ist am Mittwoch (1. Januar 2020) ein Baby gefunden worden. Die Hintergründe zu den Umständen sowie zu den Eltern des Kindes sind laut Polizei bisher unklar.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete, wurde der Säugling am Neujahrstag in einer Babyschale gefunden. Das Alter des Mädchens schätzten die Rettungskräfte auf zwei bis drei Monate, wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle äußerte. Die Kleine sei wohlauf gewesen, aber vorsorglich in ein Krankenhaus gekommen. Das Findelkind sei in einem Hinterhof entdeckt worden.