München/A8: Mann (23) stirbt bei Horror-Unfall

Tödlicher Unfall auf der A8 bei München am Wochenende: Am Samstagnachmittag (2. März 2019) ist es auf der Autobahn 8 bei München (Bayern) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei kam ein 23-jähriger Mann ums Leben. Auf Höhe Langwied hatte es zunächst einen Auffahrunfall gegeben, aus dem sich ein Stau bildete. Der 32-Jährige rauschte mit hoher Geschwindigkeit ins Stauende und starb dabei.

A8 bei München: Mann stirbt in demoliertem Autowrack

Wie die örtliche Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall wie folgt: Ein 32-jähriger Autofahrer hatte zunächst das Stauende übersehen und in das Heck eines im Stau stehenden Wagens gerauscht. Hinter den beiden Autofahrern rauschten allerdings zwei Weitere heran. Der 23-Jährige saß im dritten auffahrenden Auto. Durch die hohe Geschwindigkeit des vierten Wagens, wurde das Auto des Getöteten beim Aufprall in die vorausfahrenden Autos gedrückt. Dabei erlitt der junge Mann tödliche Verletzungen. Er starb im demolierten Wrack seines VW Polos.

Drei weitere Menschen wurden beim Unfall auf der A8 verletzt. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung München bis in die Abendstunden (ca. 21.45 Uhr) komplett. In die Ermittlungen wurde ein Gutachter miteinbezogen.

