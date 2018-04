Mülheim: Mädchen (12) auf Friedhof vergewaltigt - Suche nach Mann mit fleckiger Haut

Mädchen auf Friedhof vergewaltigt: In Mülheim (Nordrhein-Westfalen) wurde am Montagmittag (23. April 2018) ein zwölfjähriges Mädchen auf dem Friedhof sexuell missbraucht. Der Friedhof liegt nahe der Haltestelle Gracht.



Das Mädchen lief nach der Tat zu ihrer Mutter und schilderte ihr die Tat. Ihr sei der Mann bereits in einem Einkaufszentrum in der Mülheimer Innenstadt aufgefallen.



Das Mädchen beschrieb den Täter wie folgt:

- asiatisches Aussehen

- circa 30 bis 40 Jahre alt

- etwa 165 bis 175 cm groß

- normale Statur

- kurze, braune Haare

- trug ein weißes T-Shirt und eine hellblaue Jeans

- seine Haut soll auffällig fleckig, ähnlich wie eine Schuppenflechte oder nach einem Sonnenbrand, sein



Die Ermittler prüfen derzeit die Aussage des Mädchens. Zeugenhinweise werden unter 0201/829-0 entgegen genommen.