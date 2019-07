Vergewaltigung in Mühlheim an der Ruhr

Junge Frau im Gebüsch missbraucht

Fünf Kinder und Jugendliche unter Verdacht

Hund bemerkt grausames Verbrechen

Sexueller Missbrauch in Mühlheim an der Ruhr: Junge Frau verletzt

Am Freitagabend (5. Juli 2019) ist es in Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfahlen) zu einem schwerem Fall von sexuellem Missbrauch gekommen. Informationen der örtlichen Polizei zu folge, wurde eine junge Frau Opfer von fünf Jugendlichen und Kindern. Demnach bemerkten aufmerksame Anwohner die Unruhe ihres Hundes gegen 22 Uhr und schauten sich in der Nachbarschaft um.

Im Gebüsch hinter ihrem Garten bemerkten sie plötzlich die grausame Tat. Zwei männliche Personen und eine junge Frau befanden sich, laut Polizei in diesem Bereich. Die Täter flüchteten sofort als sie die Anwohner bemerkten. Alarmierte Polizeikräfte fahndeten umgehend mit Streifenwagen Zivilbeamten und polizeilichen Hundeführern.

Vergewaltigung: Polizei findet Gruppe

Kurze Zeit später entdeckten die Beamten eine Gruppe Jugendlicher und Kinder. Relativ schnell "verdichtete sich der Verdacht", wie die Polizei mitteilt. Die drei männlichen Jugendlichen sind jeweils 14 Jahre alt. Die beiden Kinder sind 12 Jahre alt. Alle sind in Mühlheim an der Ruhr (NRW) offiziell gemeldet. Sie besitzen die bulgarische Staatsbürgerschaft.

Die Polizei ermittelt nun gegen die fünf "dringend" Tatverdächtigen. Nach einer Vernehmung am Samstag (6. Juli 2019) wurden die Kinder und Jugendlichen ihren Eltern übergeben, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die junge Frau wurde verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Parallelen zum Fall in Velbert

Dieser Fall von sexuellem Missbrauch erinnert an die Gruppenvergewaltigung aus Velbert vor circa einem Jahr. Damals überfielen acht Jugendliche ein 13-jähriges Mädchen auf dem Heimweg vom örtlichen Freibad. Die Täter wurden mittlerweile verurteilt.

Für sexuelle Übergriffe in besonders schweren Fällen beziehungsweise Vergewaltigungen liegt das Strafmaß bei nicht unter zwei Jahren. Kinder gelten vor ihrem 14. Geburtstag in Deutschland als strafunmündig und können nicht vor Gericht gestellt werden, wie die dpa berichtet.

