Tödlicher Traktorunfall in Bayern

Traktorfahrer übersieht dreijährigen Jungen

Tödlicher Traktorunfall in Bayern: Am Freitagabend (23. August 2019) ist es zu einem tödlichen Unfall in Mühldorf am Inn (Oberbayern) gekommen. Informationen der örtlichen Polizei zufolge ist ein dreijähriges Kind gestorben. Dabei soll es sich um ein Mädchen handeln, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Mühldorf am Inn: Kind stirbt noch am Unfallstelle

Demnach übersah ein Traktorfahrer das Kleinkind gegen 18.30 Uhr. Das Kind starb noch an der Unfallstelle. Erste Hilfemaßnahmen kamen zu spät. Die Polizei ermittelt nun. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Beurteilung der Lage in Mühldorf beauftragt.

In Franken haben sich am Freitag schwere Unfälle ereignet: In Bad Kissingen krachte ein Motorradfahrer in einer Kurve gegen ein Auto. Der Biker wurde schwer verletzt. Seine GoPro-Helmkamera filmte das Unglück. Auch bei Aschaffenburg ist es zu einem Unfall gekommen. Mehrere Motorradfahrer wurden dabei verletzt.