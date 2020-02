"Movie Money" wieder im Umlauf: Facebook-Nutzer warnen vor dem Falschgeld

So lässt sich das "Movie Money" erkennen

Das Verkaufen von der, für Filme verwendete, Requisite ist nicht verboten und auf diversen Handelsplattformen zu erhalten. Das gefälschte Geld in den Zahlungsverkehr zu bringen ist die eigentliche Straftat. Sollten sie trotzdem einen dieser Scheine bekommen, gibt es einige Merkmale, die schnell erkennen lassen, ob eine Fälschung vorliegt. Die besagten Scheine weisen keine Sicherheitsmerkmale, wie zum Beispiel ein Wasserzeichen auf. Außerdem fühlt sich das Papier ungewohnt an und die Scheine wurden mit der gleichen Seriennummer versehen. In blauer kleiner Schrift ist auf der linken Seite ein Vermerk "this is not legal, it is to be used for motion props". Ein weiterer Schriftzug unter der Europaflagge mit "Movie Money" ist ein weiterer Hinweis.

Der Schnelltest

Durch Fühlen und Kippen der Scheine können Sie schon beim Entgegennehmen die Banknoten überprüfen. Lassen Sie dafür den Schein zwischen den Fingern durchgleiten, bei den Scheinen der ersten Serie ist ein EZB-Kürzel im Trapezfeld. Dort ist ein Relief spürbar. Eine Kippbewegung lässt weitere Sicherheitsmerkmale sichtbar werden, wie zum Beispiel Hologramme, Lichtbalken und Glanzstreifen, die nur echte Scheine besitzen.

Geldfälschung ist ein Verbrechen und wird mit hohen Strafen geahndet.

Die Europäische Zentralbank hat im ersten Halbjahr 2019 ein deutliches Minus bei Falschgeld-Funden verzeichnet. Verblüffend: Ausgerechnet die neuen, sichereren 100- und 200-Euro-Scheine sorgen für mehr Blüten.