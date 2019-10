Zwei Biker sind bei einem schweren Unfall im Landkreis Altötting (Oberbayern) gegen einen Traktor geprallt und an ihren schweren Verletzungen gestorben.

"Die beiden Biker waren am Samstagabend mit anderen in einer Kolonne unterwegs", teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Motorradfahrer kracht auf Gegenspur gegen Traktor

Bei Halsbach kam ein 33-Jähriger auf die Gegenspur und krachte dort gegen den Traktor. Ein 61-Jähriger, der mit seinem Mottorad dahinter fuhr, stürzte und prallte ebenfalls gegen den Traktor.

Notärzte und Sanitäter konnten nichts mehr für die beiden Männer tun. Die Verunglückten starben den Angaben zufolge noch am Unfallort. Der 40 Jahre alte Traktorfahrer erlitt einen Schock.

Auch in Franken hatte sich am Wochenende ein schwerer Motorradunfall ereignet. Ein 19-jähriger Biker wurde bei dem Crash in der Fränkischen Schweiz schwer verletzt.