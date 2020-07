Tödlicher Verkehrsunfall während einer Fahrprüfung in Baden-Württemberg: Am Donnerstagnachmittag (16.07.2020) war ein 30-Jähriger mit dem Auto zwischen Sinsheim und dem Ortsteil Weiler unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, schleuderte der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Motorradfahrer zusammen.

Der 24-jährige Biker absolvierte zu dem Zeitpunkt seine praktische Fahrprüfung. Der Fahrschüler erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Sein Fahrschullehrer und der Prüfer befanden sich in einem Auto direkt hinter dem jungen Mann, wurden aber nicht in den Zusammenstoß verwickelt.

Motorradprüfung bei Sinsheim endet tödlich: Auto schleudert gegen 24-jährigen Fahrschüler

Der Grund, wieso der 30-jährige Autofahrer überhaupt auf die Gegenspur geriet, war höchstwahrscheinlich die regennasse Straße. Zudem war die Strecke sehr kurvenreich. Der genaue Unfallhergang muss derzeit noch geklärt werden. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und hat einen Sachverständiger hinzugezogen.

Die Straße musste während der Unfallaufnahme für mehr als vier Stunden komplett gesperrt werden. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz, um Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle zu erstellen.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

In Franken kam es zuletzt ebenfalls zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad-Fahrschüler: Der 19-Jähriger krachte mit einem kleinen Jungen auf einem Tretroller zusammen.