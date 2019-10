Motorradfahrer erfasst Fahrradfahrer: Zwei Tote bei schwerem Unfall in Bayern

Bei einer Kollision sind ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer in Oberbayern ums Leben gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 72 Jahre alte Fahrradfahrer am Sonntag beim Überqueren der Bundesstraße 305 bei Grassau (Landkreis Traunstein) den 53 Jahre alten Motorradfahrer übersehen, wie die Polizei mitteilte. Beide seien sofort tot gewesen.

Die B305 blieb für mehrere Stunden gesperrt, rund 60 Helfer der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz.

Auch in Franken kam es an diesem sonnigen Herbstwochenende zu mehreren Motorradunfällen. Im Fichtelgebirge prallte ein Biker gegen ein Auto, er starb noch an der Unfallstelle.