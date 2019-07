Morddrohung gegen Siemens-Chef Joe Kaeser - "der nächste Lübcke"?

Morddrohungen gegen Siemens-Chef

Joe Kaeser in Gefahr?

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen E-Mail

Morddrohungen gegen Siemens-Chef: Die Aufarbeitung des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist noch nicht ganz abgeschlossen, da beschäftigen die Behörden bereits die nächsten Todesdrohungen. Siemens-Chef Joe Kaeser hat eine Morddrohung per E-Mail erhalten. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf ermittelt in diesem Fall, wie die Wirtschaftswoche berichtet. In der Mail wird Kaeser angedroht, "der nächste Lübcke" zu werden. Das Drohschreiben wurde demnach vom Absender "adolf.hitler@nsdap.de" verfasst.

Joe Kaeser in Gefahr? Ermittlungen zu Droh-E-Mail laufen

Kaeser hatte sich zuletzt via Twitter für die Seenotretterin Carola Rackete eingesetzt. Der Siemens-Chef hatte sich zudem in der Vergangenheit deutlich gegen Rassismus positioniert: "Es haben damals beim Nationalsozialismus zu viele Menschen geschwiegen, bis es zu spät war. Und das darf uns in Deutschland nicht wieder passieren", sagte der 62-Jährige gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Ermittlungen führen ins Ausland: Absender bedrohte auch anderen Politiker

Dem Landeskriminalamt (LKA) liegen Hinweise vor, die ins Ausland führen. Bereits im März 2018 sei eine Droh-E-Mail an einen Politiker eingegangen - vom selben Absender. Diese hatte einen "volksverhetzenden" Hintergrund. Laut Wirtschaftswoche ist unklar, ob der Inhaber der Domain der Absender des Drohschreibens ist. Siemens hat Anzeige erstattet. Der Konzern hat den Fall noch nicht kommentiert.