Moers vor 37 Minuten

Zug entgleist

Moers/NRW: Güterzug mit brennbarem Flüssiggas auf Brücke über A40 entgleist

Nachdem nahe Moers in NRW am Montag ein Güterzug mit brennbarem Flüssiggas entgleist war, ist die A40 inzwischen wieder frei. Eine erneute Sperrung am Dienstag ist aufgrund der Bergung aber nicht ausgeschlossen.