Linienbus in Unfall verwickelt - 36 Verletzte in NRW: Am Samstagnachmittag (16. März 2019) ist es in Mönchengladbach (NRW) zu einem Unfall gekommen. Daran beteiligt, waren laut Polizei zwei Autos und ein Linienbus. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden 36 Menschen verletzt.

Die Polizei konnte noch keine Auskunft zur Schwere der Verletzungen geben. Der Unfall ereignete sich auf der Waldnieler Straße. Wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet, waren 34 der 36 Verletzten im Lininebus.

Die Polizei ist vor Ort. Die Ermittlungen dauern noch an.

